Notícias do dia: denúncia contra Glenn e hackers, Guedes em Davos e febre hemorrágica

O jornalista Glenn Greenwald e outros seis investigados foram denunciados por invasão a celulares de autoridades brasileiras. A Ordem dos Advogados do Brasil quer informações sobre a auditoria que prometia abrir a caixa-preta do BNDES. E no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Economia Paulo Guedes culpou a pobreza pela destruição do meio ambiente e apresentou ações do governo brasileiro.

O Brasil registrou o primeiro caso de febre hemorrágica dos últimos 20 anos. E os EUA confirmaram o primeiro caso de coronavírus, doença que já causou a morte de seis pessoas na China.

Leia também sobre a denúncia contra executivos da Vale pela tragédia de Brumadinho, a manifestação de Regina Duarte sobre o convite de comandar a secretaria de Cultura, a descoberta de cientistas britânicos que pode ajudar na cura de vários tipos de câncer, a possibilidade de novo acordo real com príncipe Harry e a doença de Ozzy Osbourne.

