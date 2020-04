Notícias do dia: descompasso na Saúde, 'orçamento de guerra' e a morte de Rubem Fonseca

O Brasil registrou um número recorde de novos casos de coronavírus. Um dos principais nomes do ministério da Saúde pediu demissão, mas teve solicitação negada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. O Senado aprovou o texto-base do 'orçamento de guerra' em 1° turno com gastos para o combate à pandemia. E o STF decidiu que os Estados tem autonomia para regulamentar medidas de isolamento.

Leia também sobre a projeção para o aumento do número de casos, a situação crítica dos hospitais em São Paulo, as pesquisas com medicamentos contra covid-19, o teste do presidente Jair Bolsonaro, a marca de 2 milhões de infectados no mundo e a morte do escritor Rubem Fonseca.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020:

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que não aceitou o pedido de demissão do secretário nacional de vigilância da pasta, Wanderson de Oliveira. Ao lado de Wanderson e do secretário executivo do ministério da Saúde, João Gabbardo, Mandetta afirmou que ele e sua equipe entraram juntos e só deixarão a pasta juntos.

O Brasil registrou 204 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, número igual ao dia anterior. Em relação aos novos casos, porém, o País teve um recorde: foram mais 3.058 pessoas confirmadas com a covid-19. Com isso, em todo o Brasil, são 28.320 casos confirmados e 1.736 mortes causadas pelo novo coronavírus. Até terça-feira, eram 25.263 casos e 1.532 óbitos.

Com 1.143 pessoas internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado de São Paulo até a tarde de terça-feira, 14, o governo paulista estimou que, até maio, todas as vagas para este tipo de internação estarão lotadas no Estado, o que impossibilitará a chegada de novos pacientes.

O número de casos confirmados da covid-19 no Brasil pode aumentar 50% nos próximos dez dias, chegando a um total de cerca de 40 mil. A projeção é do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (Nois), grupo que reúne pesquisadores da USP, PUC, UFRJ e Fiocruz dentre outras instituições e vem fazendo projeções regulares sobre a epidemia.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do "orçamento de guerra" passou pelo primeiro teste no Senado. O texto-base da medida foi aprovado em primeiro turno por 58 votos contra 21. Uma segunda votação será necessária e deverá ocorrer na sexta-feira, 17. Como o conteúdo aprovado na Câmara foi alterado, a PEC retornará para análise dos deputados federais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira, 15, por unanimidade, que Estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social. O caso foi apresentado pelo PDT após o governo baixar a Medida Provisória 926, que restringia a ação de governadores em tomar ações preventivas ao novo coronavírus.

Uma pesquisa de cientistas brasileiros apontou dois remédios conhecidos e já comercializados como eficientes contra o novo coronavírus, informou o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Análises em células infectadas mostraram que um desses medicamentos apresentou eficácia de 94%, é de baixo custo e de poucos efeitos colaterais. Como ainda faltam testes em pacientes, que é a próxima etapa do estudo, o nome da substância não foi divulgado, por questões de segurança.

A Mesa Diretora da Câmara deu prazo de 30 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente à Casa resultado dos seus exames para covid-19. O requerimento de informações havia sido apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). O Palácio do Planalto ainda não comentou a decisão da Câmara.

Mais de 2 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e 128.071 morreram, segundo atualização do levantamento da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 15. Consta no site da instituição que foram registrados 2.000.984 casos confirmados da covid-19.

O escritor Rubem Fonseca morreu nesta quarta-feira, 15, aos 94 anos, vítima de um enfarte, em seu apartamento no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado para o Hospital Samaritano Botafogo, mas já chegou sem vida. Segundo o hospital, ele morreu em decorrência de uma parada cardíaca.

