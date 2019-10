Notícias do dia: desculpas de Bolsonaro, bilhões da Arábia Saudita e óleo nas praias Julgamento de Lula, 2ª instância, compra de fábrica da Ford pela Caoa, impeachment de Trump, eleições no Reino Unido, renúncia do primeiro-ministro do Líbano e a final da Libertadores no Chile também foram assuntos desta terça-feira