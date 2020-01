Notícias do dia: desmembramento de ministério de Moro, tufão no Rio e Huck candidato

A possibilidade da volta do Ministério da Segurança Pública chacoalhou os bastidores de Brasília. Se Bolsonaro insistir na ideia, Sérgio Moro perderia o comando da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três órgãos mais importantes da sua pasta.

Uma preocupação diferente também chamou atenção. A Marinha do Brasil emitiu alerta sobre possível formação de ciclone no litoral do Rio e do Espírito Santo. Tempestade pode acontecer até sexta.

E mais um capítulo inusitado sobre o coronavírus. O surto da doença pode ter sido causado por cobras ou morcegos. Primeiros casos registrados aconteceram em trabalhadores de mercado chinês, onde são comercializados peixes e frutos do mar, mas também animais silvestres.