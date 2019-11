Notícias do dia: dólar a R$ 4,20, Aras x Toffoli e o desmatamento na Amazônia

O dólar fechou em R$ 4,2055, o valor mais alto desde o Plano Real. E as contas públicas devem fechar com rombo de R$ 80 bilhões, abaixo do que a previsão do governo.

O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia questionou a proposta de reforma tributária. E o presidente do STF Dias Toffoli decidiu anular decisão que dava acesso a dados de 600 mil pessoas.

Nesta segunda-feira também foram divulgados os dados sobre o desmatamento na Amazônia, que revelaram o aumento de quase 30% nos últimos 12 meses.

Leia também sobre a suspeita de compra de votos de Eduardo Cunha, a primeira entrevista coletiva de Bruno Covas após deixar o hospital, os protestos em Hong Kong, o escândalo sexual do príncipe Andrew no Reino Unido e a morte do cantor Reinaldo, conhecido como o 'príncipe do pagode'.

