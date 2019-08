Notícias do dia: Dólar passa dos R$ 4, Eduardo perto de Washington e Balotelli longe do Flamengo

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, rejeitou uma ação movida pelo partido Cidadania contra a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro à embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Com isso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fica mais perto de Washington.

Já no esporte, a torcida do Flamengo sonhava com a contratação do atacante Balotelli. O reforço, porém, pode não chegar. A imprensa italiana informa que o polêmico jogador teria acertado seu retorno ao país da bota com o presidente do Brescia.

Veja estes e outros destaques: