Notícias do dia: Embraer e Boeing, auditoria do BNDES, coronavírus e as chuvas em MG

O Cade aprovou sem restrições a compra da Embraer pela Boeing. O Organização Mundial da Saúde elevou o risco internacional do coronavírus. O ministro Sérgio Moro disse que a polêmica sobre a separação do seu ministério ficou para trás. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a dar mais poder para o seu vice, o general Hamilton Mourão. E três universidades suspenderam seus processos seletivos até que os erros do Enem sejam corrigidos.

Quer saber mais sobre os fatos importantes do dia? Confira abaixo:

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra de parte da Embraer pela Boeing. A operação foi anunciada em julho de 2018 e é avaliada em US$ 4,2 bilhões.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar como "elevado" o risco internacional do coronavírus nesta segunda-feira, após qualificá-lo como "moderado" em informe na semana passada. Até o momento, ao menos 82 pessoas morreram e mais de 2,7 mil foram infectadas na China, desde que a doença apareceu no final de dezembro. O vírus já foi detectado na Ásia, na Europa, Estados Unidos e Austrália.

Em entrevista ao programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, o ministro Sérgio Moro defendeu sua atuação na área de Segurança Pública e afirmou que a polêmica sobre a possível divisão do ministério é "negócio encerrado".

Segundo interlocutores, a colocação do vice-presidente Hamilton Mourão em conselho da Amazônia e busca por Regina Duarte para comandar a Cultura mostra aposta em nomes moderados dentro do seu grupo político.

Uma comitiva formada por executivos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembarcou em Brasília em uma peregrinação para dar explicações sobre a auditoria de R$ 48 milhões que prometia abrir a caixa-preta das operações com a JBS.

Pelo menos três universidades federais do País decidiram suspender seus processos seletivos até que o Ministério da Educação (MEC) tenha comprovado ter superado todas as falhas na correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É o caso da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), de Santa Catarina (UFSC) e do Pará (UFPA).

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a penhora de um veículo - modelo Hilux - do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), para o pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 38 mil ao vereador Fernando Holiday (DEM). No ano passado, Ciro chamou o parlamentar em duas ocasiões de “capitão-do-mato” e “traidor da negritude”.

As chuvas que castigam Minas Gerais fizeram novas vítimas nessa segunda-feira, elevando o número de mortos para 47. Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado há ainda quatro desaparecidos e 65 feridos. A quantidade de desalojados chegou a 14.609; e o de desabrigados, a 3.386. Diante da tragédia, o Estado ampliou para 101 o número de municípios em situação de emergência em função dos temporais.

A abertura de um processo de estudo de tombamento do estádio do Canindé foi aprovada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). A decisão inclui todo o complexo, que inclui também o clube social da Portuguesa.

Ana Maria Braga revelou que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A apresentadora, que já teve dois tumores no mesmo órgão, deu a notícia ao vivo antes de encerrar o Mais Você, dirigindo-se aos telespectadores.