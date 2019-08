Notícias do dia: Emprego, Orçamento, Queiroz, fim do Bolsodoria, Ancine e a novela Neymar Exoneração do Superintendente da PF no Rio, recursos do G-7 para conter queimadas e desmatamento, carta dos bispos do Sínodo da Amazônia e a multa aplicada pelo Procon ao Google e a Apple também foram assuntos desta sexta-feira, 30 de agosto