Notícias do dia: EUA passam a China, 100 mil recuperados, 'coronavoucher' e domiciliar de Cunha

O número de casos de coronavírus no mundo passou dos 500 mil. A boa notícia é que outros 100 mil infectados se recuperaram. Os Estados Unidos passaram a China e se tornaram o país com mais casos da covid-19. O Brasil registra 77 mortes e 2.915 infectados. Para enfrentar a crise, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio para informais pode chegar a R$ 600. E The Economist chamou o presidente de 'BolsoNero' ao criticar a forma dele lidar com a crise do coronavírus.

Leia também sobre a acusação dos EUA contra o presidente da Venezuela Nicolás Maduro, a ida de Eduardo Cunha para prisão domiciliar e a morte da maestrina Naomi Munakata.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta quinta-feira, 26 de março de 2020:

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ajuda aos trabalhadores informais durante o período da crise do coronavírus pode chegar a até R$ 600 mensais por voucher. A declaração de Bolsonaro foi feita após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmar que o valor do auxílio mensal poderia ser elevado de R$ 300 para R$ 500.

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 26, que o País já tem 77 mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com a pasta, são 2.915 pessoas infectadas. Até ontem, eram 57 mortos e 2.433 casos confirmados, o que mostra um aumento de 37% de óbitos e de 20% de casos oficiais de um dia para o outro.

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, disse que a pasta não aprova a adoção de uma quarentena mais rígida no Estado de São Paulo e frisou que, se o governador João Doria (PSDB) decidir fazer isso, não terá a aprovação técnica do ministério.

O baixo numero de medidas implementadas se deve ao fato do governo não ter encaminhado as propostas ou o Congresso ainda não votou os projetos de lei que estão sendo usados para acelerar as ações, incluindo as para ampliar a rede de proteção à população de baixa renda.

No momento em que o número de mortos e infectados pelo novo coronavírus aumenta e países como Itália e Espanha avançam na contagem de seus mortos, cresce também outra estatística menos divulgada e bem mais alentadora: a dos curados. Em todo o mundo, pelo menos 100 mil pessoas já se recuperaram da doença, segundo estudo da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos.

A revista britânica The Economist escreveu um longo texto sobre o Brasil e disse que o presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “BolsoNero”, brinca com a pandemia do novo coronavírus. “É apenas uma gripezinha”, avaliou. Para a publicação, ele mesmo pode ser um vetor da doença já que no dia 15, depois que seu secretário de comunicações deu positivo para o vírus, ignorou as ordens de quarentena e tirou ‘selfies’ com os fãs. Quando o primeiro brasileiro morreu de covid-19 no dia seguinte, o presidente apresentado como populista denunciou uma “histeria” em torno do vírus.

Os Estados Unidos ultrapassam a China e agora lideram o mundo em casos confirmados de coronavírus: mais de 81 mil. Os cientistas alertaram que o país um dia se tornariam o mais atingido pela pandemia de coronavírus. Esse momento chegou nesta quinta-feira, 26, de acordo com dados coletados pelo New York Times.

O presidente da da Venezuela, Nicolás Maduro, foi processado nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 26, de crimes federais de narcotráfico após uma investigação em Washington, em Nova York e na Flórida, informaram fontes próximas ao assunto ao The New York Times. O governo americano também ofereceu US$ 15 milhões de dólares por informações que possam levar à prisão de Maduro, informou um comunicado do secretário de Estado, Mike Pompeo.

A juíza substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, colocou o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha em prisão domiciliar após o emedebista ser submetido a um exame de coronavírus. Cunha realizou uma cirurgia na semana passada com médico diagnosticado com Covid-19.

Atual diretora do Coral Paulistano Mário de Andrade, a maestrina Naomi Munakata, de 64 anos, morreu nesta quinta-feira. Ela estava internada há cerca de dez dias, desde quando testou positivo para o coronavírus.

