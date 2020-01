Notícias do dia: EUA x Irã, descoberta de novo planeta e fumaça da Austrália chega ao Brasil Bolsonaro transfere Coaf, mortos no Irã, ato contra aumento das passagens, Guaidó na Assembleia da Venezuela, fumaça dos incêndios da Austrália no Brasil e novidades da maior feira de tecnologia do mundo também foram assuntos desta terça-feira