Notícias do dia: EUA x Irã, funeral de Suleimani e ataque de Bolsonaro à imprensa Alta do Petróleo, Eduardo Fauzi expulso do PSL, Feliciano fora do Podemos, primeira aquisição do Nubank, incêndios na Austrália, acidente no Peru e mudanças do time do Corinthians também foram assuntos desta segunda-feira