Notícias do dia: EUA x Irã, renúncia de Harry e Meghan e censura contra Porta dos Fundos

Após o ataque do Irã contra duas bases dos EUA, Donald Trump anunciou sanções econômicas, mas mostrou interesse em acordo de paz. Em gesto de apoio, Bolsonaro fez uma live assistindo ao discurso do presidente norte-americano. E a Ucrânia disse que aguarda as investigações sobre as causas de acidente de avião no Irã.

O Ministério da Economia elaborou um relatório segundo o qual o subsídio para painéis solares custará R$ 56 bilhões até 2035. E o Consórcio de Infraestrutura Brasil venceu o leilão da maior concessão rodoviária já feita no País.

Leia também sobre a retirada do especial de Natal do Porta dos Fundos da Netflix, a convocação para Carlos Ghosn depor, o acidente que matou um e feriu cinco em plataforma da Petrobrás, a renúncia de príncipe Harry e Meghan Markle, e a descoberta de novo tratamento para câncer.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: