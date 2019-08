Notícias do dia: Europa e Amazônia, guerra comercial, alta do dólar, Instituto Lula e ameaça nuclear Graça Foster e a corrupção na Petrobrás, arquivamento de inquérito contra Collor, base nuclear russa no Ártico, shows de Sandy & Junior em São Paulo e a nova temporada de 'MasterChef' também foram assuntos desta sexta-feira, 23 de agosto