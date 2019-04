Notícias do dia: falência de gráfica do Enem, Bolsonaro em Israel, Projeto Guri, 'La Casa de Papel'

SÃO PAULO - A gráfica responsável por imprimir o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) faliu, e a prova está ameaçada. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) está em Jerusalém, onde se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. Em Brasília, o presidente em exercício, Hamilton Mourão (PRTB), declarou que coube a Bolsonaro a decisão de divulgar um vídeo que celebra o golpe militar de 1964. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal (MPF) quer que o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro Moreira Franco (MDB) voltem para a prisão. Também no Rio, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) teve outro pedido de impeachment contra ele protocolado. Já em São Paulo, o governador João Doria decidiu manter o Projeto Guri e o evento Estadão Discute Corrupção ocorreu nesta segunda-feira, 1º. No streaming, a Netflix divulgou o teaser da nova temporada de La Casa de Papel.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

Enem sob ameaça após falência de gráfica responsável pela impressão do exame

A gráfica que iria imprimir o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) decretou falência e paralisação de todos os trabalhos. A RR Donnelley, multinacional responsável pelo exame desde 2009, informou que "precisou encerrar suas operações no Brasil" por causa das "atuais condições de mercado".

Crítica do Hamas à visita de Bolsonaro a Israel; decisão sobre embaixada até 2022

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que "bem antes" do final do seu mandato tomará a decisão sobre se vai transferir a Embaixada do Brasil de Tel-Aviv para Jerusalém, como prometeu durante a campanha. "Eu tenho o compromisso, mas meu mandato vai ate 2022, tá ok?", afirmou a jornalistas ao chegar ao hotel King David, em Jerusalém. O Hamas, movimento palestino que controla a Faixa de Gaza, condenou a visita de Bolsonaro a Israel.

Embaixador palestino sem ordem para voltar; Bolsonaro e Netanyahu no Muro das Lamentações

O embaixador palestino no Brasil, Ibrahim Al-Zeben, afirmou que deve permanecer no Brasil pelo menos até o retorno do presidente Jair Bolsonaro de Israel, na próxima quinta-feira, 4. Ele ainda espera conseguir uma audiência com Bolsonaro após o retorno, solicitada por ele e outros embaixadores de países árabes há mais de 15 dias. Acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, o presidente visitou o Muro das Lamentações, em Jerusalém Oriental.

Mourão sobre vídeo que celebra o golpe de 1964: 'Foi divulgado pelo Planalto, é decisão dele (Bolsonaro)'

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que o vídeo distribuído pelo Palácio do Planalto em defesa do golpe de 1964 foi "decisão do presidente" Jair Bolsonaro. "Foi divulgado pelo Planalto, é decisão dele (do presidente)", disse Mourão a jornalistas ao deixar o Palácio do Planalto.

MPF pede que Temer e Moreira Franco voltem para a prisão

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) pedindo a restauração da prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e de outros seis denunciados por crimes ligados a contratos de Angra 3, usina da Eletronuclear em construção.

Crivella alvo do segundo pedido de impeachment em quatro dias

Foi protocolado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro mais um pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella (PRB). É o segundo em quatro dias - o primeiro, apresentado na última quinta-feira, 28, foi recusado pelo presidente da Câmara, vereador Jorge Felippe (MDB).

Projeto Guri preservado por Doria, mas cortes mantidos em outros projetos

O governador João Doria afirmou que o Projeto Guri continuará como está e que não haverá interrupção nas atividades e nem redução de alunos e professores. Segundo ele, 64 mil crianças e adolescentes serão atendidos ao longo do ano nos 382 polos do projeto. "Essa é uma decisão de governo", disse. O orçamento total do projeto será, de acordo com Doria, de R$ 94,7 milhões.

'Estadão Discute Corrupção': retrocesso afeta economia do País

Eventuais retrocessos na Operação Lava Jato e no combate à corrupção podem afetar negativamente a economia do País. A análise é dos participantes do debate Estadão Discute Corrupção, realizado na sede do Estado, em São Paulo. Veja aqui como foi o evento, organizado em parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP). Um dos convidados, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse esperar que o inquérito aberto pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, para investigar notícias falsas contra o Supremo não atinja procuradores que criticaram o STF.

Guaidó sem imunidade parlamentar e com risco de ser preso

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, controlado pelo chavismo, retirou a imunidade parlamentar do líder opositor Juan Guaidó. A decisão abre caminho para que o presidente da Assembleia Nacional, que se declarou presidente interino do país em janeiro, seja preso.

Série 'La Casa de Papel' de volta à Netflix no dia 19 de julho; veja o teaser

A Netflix divulgou novas fotos e um teaser da próxima temporada de La Casa de Papel. A série estreia no dia 19 de julho. Veja o teaser.

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.