Notícias do dia: falta de testes, cloroquina liberada em SP e mais de 900 mortes no Brasil

O Brasil registrou um novo recorde de mortes por coronavírus em 24 horas. O país passa por uma crise no fornecimento de testes e aguarda equipamentos da China. Diante da pandemia, o prefeito de São Paulo Bruno Covas liberou o uso da cloroquina em hospitais municipais. Prefeitos procuraram orientação formal do Planalto sobre a covid-19. E 2,5 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta quinta-feira, 9 de abril de 2020:

Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou novo recorde de mortes decorrentes do novo coronavírus em um único dia, nesta quinta-feira, 9. De ontem para hoje, foram 141 novos óbitos. No total, são pelos menos 941 pessoas foram vítimas da doença no País. A taxa de letalidade subiu mais uma vez e agora chega a 5,3%.

A crise no fornecimento de testes para checar as contaminações pelo novo coronavírus não dá trégua. O planejamento do Ministério da Saúde (MS) conta com 22,9 milhões de testes, adquiridos ou doados, incluindo os testes moleculares, que são mais precisos no resultado, e os testes rápidos (sorológicos). Ocorre que, até agora, só há previsão de entrega para 9,183 milhões. Para as demais 13,7 milhões de unidades, o prazo é uma incógnita.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), autorizou o uso da cloroquina na rede municipal de saúde para casos do novo coronavírus. Em coletiva ao lado do governador João Doria (PSDB), Covas afirmou que o medicamento poderá ser indicado se houver prescrição médica e se o paciente concordar com o tratamento. O remédio, cuja eficácia ainda não foi totalmente comprovada, passa a incluir o protocolo oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Ele já vem sendo udado na rede estadual de São Paulo com a mesma indicação.

Representantes de prefeitos procuraram o Palácio do Planalto formalmente ao menos duas vezes para pedir orientações em relação a medidas de isolamento social. Ofícios divulgados pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) desmentem afirmação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) feita no pronunciamento desta quarta-feira, dia 8, segundo a qual o governo federal não foi ouvido pelos gestores de Estados e municípios.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atribuiu nesta quinta-feira, 9, o adiamento da votação do novo projeto de ajuda fiscal aos Estados à disputa política do presidente Jair Bolsonaro com governadores do Sudeste e do Sul. A equipe econômica do governo se opõe ao projeto sob o argumento de que seria uma “pauta-bomba”, com impacto de R$ 159,7 bilhões aos cofres públicos.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), e o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) defenderam a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já descartada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em conversa divulgada pela CNN Brasil, Onyx diz que não fala com Mandetta há dois meses e que, se estivesse na cadeira do presidente Jair Bolsonaro, teria “cortado a cabeça” dele após a reunião no Palácio do Planalto na segunda, 6.

Quase 2,6 milhões de cidadãos já receberam nesta quinta, 9, em suas contas, a primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial a trabalhadores informais, disse o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em sua conta no Twitter.

Um cessar-fogo unilateral entrou em vigor no Iêmen nesta quinta-feira, 9, decretado pela coalizão liderada pela Arábia Saudita, a fim de permitir que o país lide com a pandemia do coronavírus e tente proteger sua população. Logo em seguida, porém, os rebeldes houthis disseram que nenhuma trégua estava sendo aplicada.

A epidemia já deixou até hoje no país 15.774 mortos e 363.851 infectados pelos coronavírus, segundo dados atualizados da universidade, que são usados como referência nacional.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta quinta-feira, 9, após três dias. Ele permanece internado no Hospital Saint Thomas, em Londres, para o tratamento da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus (Sars-CoV-2).