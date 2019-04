Notícias do dia: Filosofia, Sociologia e Bolsonaro, férias escolares em SP, Lula, Taylor Swift

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) quer diminuir o investimento em cursos da área de humanas nas universidades federais públicas, como Filosofia e Sociologia. Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), alterou as férias escolas dos alunos da rede pública e as dividiu em quatro períodos ao longo do ano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu nesta sexta-feira, 26, a primeira entrevista desde que foi preso. Lula também teve uma decisão que determina que receba de volta o valor da compra de parte de um apartamento no Guarujá, no litoral paulista. Na área da economia, a conta de luz ficará mais cara em maio e a promessa do ministro Paulo Guedes é de que o preço do gás natural caia pela metade, em no máximo, dois meses. Já em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) lançou um pregão eletrônico para contratar serviço de refeições ao custo de R$ 1,134 milhão. Na música, a cantora Taylor Swift lançou clipe novo.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta sexta:

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.