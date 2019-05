Notícias do dia: Flávio Bolsonaro, Moro, Temer transferido, morte de Doris Day, 'Game of Thrones'

SÃO PAULO - Depois da entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) ao Estado, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou nesta segunda-feira, 13, que o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), tem se esforçado em atrapalhar investigações. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, negou que tenha feito exigências para aceitar o cargo. Por sua vez, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), considerou erradas e exageradas as críticas do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, a Bolsonaro. Na economia, China e Estados Unidos protagonizaram mais um capítulo da guerra comercial entre os dois países. Em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer (MDB) foi transferido para uma sala de Estado Maior do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar. Nos Estados Unidos, morreu a atriz Doris Day. Na televisão, cresce a expectativa pelo último episódio da série Game of Thrones. E, no dia em que a abolição da escravidão completa 131 anos, relembre como foi o fim dessa "vergonha instituição".

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

