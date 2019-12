Notícias do dia: Flávio e Queiroz na mira da PF, alta de Covas e prisão de goleiro do São Paulo Votação do impeachment de Trump, Médicos Pelo Brasil, CPMF, ordem de prisão contra Evo, 'chiclete' de 5 mil anos, a criação da 4ª maior montadora do mundo e a vitória do Liverpool no Mundial de Clubes também foram assuntos desta quarta-feira