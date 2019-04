Notícias do dia: fogo na Notre-Dame, passaporte diplomático para Edir Macedo, coelho da Páscoa

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame, um dos principais cartões-postais de Paris. Em Nova York, o Museu Americano de História Natural anunciou que não sediará evento em homenagem ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL). Já em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou à revista Crusoé e ao site O Antagonista a exclusão de reportagens que citam o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli; e o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Adalberto Eberhard, pediu exoneração do cargo. Bolsonaro concedeu passaporte diplomático para o bispo Edir Macedo. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin foi banido do futebol. E, na Semana Santa, o Conselho de Medicina Veterinária alerta: coelho não é presente de Páscoa.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

