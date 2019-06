Notícias do dia: Gilmar, Moro e Lula, F-1 '99%' no Rio, Dia de São João, 4 anos sem Cristiano Araújo

SÃO PAULO - O Supremo Tribunal Federal (STF) não julgará nesta terça-feira, 25, o processo que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que é grande a chance de o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil voltar para o Rio de Janeiro a partir de 2021. Na economia, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), prevê que a economia com a reforma da Previdência seja de R$ 1,1 trilhão. Preso no Rio, o ex-governador Sérgio Cabral foi punido com isolamento. O filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica que sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard recebeu alta da unidade de tratamento intensivo (UTI) neurológico. Já na música, a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo completou quatro anos nesta segunda-feira, 24. E, para comemorar o Dia de São João, confira cinco receitas típicas e fáceis de fazer.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

