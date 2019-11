Notícias do dia: greve de petroleiros, quebra de sigilos de Salles e a morte do rabino Henry Sobel Reforma administrativa, Flávio Bolsonaro investigado, disputa de partidos pelo número 38, atraso nos repasses para as Santas Casas, tentativa de golpe contra o São Paulo e roubo em estádio da final da Libertadores também foram assuntos desta sexta-feira