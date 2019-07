Notícias do dia: Hackers, FGTS, Bolsonaro e o NE, Juarez Soares, Boris Johnson e Filipe Luís

Operação prende quatro suspeitos de hackear telefones de Moro e Deltan. No Nordeste, Bolsonaro diz que ama a região e critica 'xiitas ambientais'. PGR recorre contra decisão de Toffoli que suspendeu investigações com dados do Coaf. Morre o jornalista esportivo Juarez Soares. Leia também sobre os saques do FGTS, Boris Johnson no Reino Unido, Amy Winehouse e Filipe Luís no Flamengo.

