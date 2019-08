Notícias do dia: Incêndios na Amazônia, Bolsonaro e PF, privatizações e salário de servidores Pedido de impeachment contra Ricardo Salles, cortes do Ministério da Economia, assassinato de vereador em Maricá, fim de acordo militar entre Japão e Coreia do Sul e a falsa morte de Zeca Pagodinho também foram assuntos desta quinta-feira, 22 de agosto