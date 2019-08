Notícias do dia: Inpe e Bolsonaro, empréstimos da Caixa, Portaria 666, OAB e frio em São Paulo Tráfico de crianças venezuelanas, retirada de tropas americanas do Afeganistão, ouro inédito do Brasil no Pan, câncer da atriz Heloisa Périssé e primeira modelo transgênero da Victoria's Secret também foram assuntos desta sexta-feira 2° de agosto