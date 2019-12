Notícias do dia: investigações contra Flávio, condenação de Haddad e goleiro Jean deixa prisão Denúncia contra presidente da OAB, mais empregos, bônus de R$ 10 bi da Alesp, demissões na Embraer, condenação de João de Deus, saída do goleiro Jean da prisão e o Brasil no topo do surfe mundial também foram assuntos desta quarta-feira