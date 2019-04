Notícias do dia: Julian Assange, 13º do Bolsa Família, Selma Arruda, 'Pernas pro Ar 3', Rock in Rio

SÃO PAULO - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi preso na embaixada do Equador em Londres nesta quinta-feira, 11. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou a criação do 13º pagamento para os beneficiários do programa Bolsa Família. Para comemorar seus 100 dias de governo, Bolsonaro assinou atos. Em Cuiabá, a senadora e ex-juíza Selma Arruda (PSL-MT), conhecida como "Sérgio Moro de saias", teve o mandato cassado. No espaço, uma missão israelense particular falhou ao tentar pousar na Lua. Na música, começou a venda de ingressos para o Rock in Rio 2019. No cinema, De Pernas pro Ar 3 e After estão entre as estreias da semana.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

