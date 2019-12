Notícias do dia: liberação de remédios com maconha, alta do PIB e Eduardo suspenso do PSL Renan Calheiros na Lava Jato, aumento do fundo eleitoral, Brasil no Pisa, delação de hacker, PEC da 2ª instância, o impacto da alta do dólar e a denúncia contra príncipe Andrew também foram assuntos desta terça-feira