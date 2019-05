Notícias do dia: liberdade para Temer, adesão à Paralisação da Educação, Irmã Dulce, WhatsApp

SÃO PAULO - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira, 14, soltar o ex-presidente Michel Temer (MDB). Em São Paulo, a Paralisação Nacional da Educação teve a adesão de professores, pais e alunos da rede privada. Em Brasília, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse ser favorável à entrada da polícia nas universidades e o da Economia, Paulo Guedes, que o Brasil está à beira de um abismo fiscal. No mundo da tecnologia, o WhatsApp pediu para os usuários atualizarem o aplicativo depois que uma falha de segurança foi detectada por hackers. O papa Francisco proclamará Irmã Dulce santa. E o ganhador da Mega-Sena de R$ 289,4 milhões é de Pernambuco.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

