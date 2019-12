Notícias do dia: lucro do FGTS, pedido de impeachment de Salles e eleições no Reino Unido

O Supremo Tribunal Federal votou por criminalizar quem declarar ICMS e não pagar. O governo não vai mais distribuir 100% do lucro do FGTS com os trabalhadores. A suspeita de câncer de pele de Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça Sérgio Moro disse que o presidente pode vetar trechos do seu pacote anticrime. E o plenário do STF votará ação sobre impeachment do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

Leia também sobre as exonerações no MEC, o adiamento do leilão do 5G, as eleições no Reino Unido, o avião do Chile desaparecido e Sampaoli próximo de acertar com o Palmeiras.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: