Notícias do dia: Lula condenado no TRF-4, cheque especial a 8% e a suspensão de Eduardo Bolsonaro Novo recorde do dólar, pacote anticrime, fundo eleitoral, votação sobre Coaf no STF, presidente da Fundação Palmares, ligação de ONG com incêndios e os resultados da Liga dos Campeões também foram assuntos desta quarta-feira