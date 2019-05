Notícias do dia: Luto por Beth, Venezuela, 'balbúrdia' em universidades, IR de Dilma e Sonic

A cultura do Brasil lamenta a morte da sambista Beth Carvalho, aos 72 anos. Na Venezuela, protestos violentos e a expectativa sobre o futuro do governo de Nicolás Maduro. Nas universidades brasileiras, estudantes se mobilizam contra cortes do MEC por eventos que o ministro Abraham Weintraub classifica como 'balbúrdia'. Já o presidente Jair Bolsonaro volta a assustar o mercado financeiro ao 'sugerir' redução dos juros de bancos públicos. E mais uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o desemprego no País subiu. Muitos brasileiros também correm para declarar o Imposto de Renda até o final da noite, enquanto a ex-presidente Dilma Rousseff teve de pedir o cancelamento de uma declaração falsa que a Receita investiga quem enviou. Nos EUA, mais um ataque a tiros é registrado, em uma universidade na Carolina do Norte. Na França, Neymar é vaiado em nova derrota do PSG.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

