Notícias do dia: Mandetta x Doria, FGTS, máscaras da China e 800 mortes no Brasil

O Brasil registrou um novo recorde de mortes por coronavírus em 24 horas. Nas comunidades do Rio de Janeiro, pelo menos 6 pessoas morreram e outras 23 foram infectadas. O governo prepara uma “operação de guerra” para trazer máscaras da China. A falta de produtos também impacta a realização de testes no país. E, após dias de confronto, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta defendeu o presidente Jair Bolsonaro e criticou a postura do governador de São Paulo João Doria sobre o uso da cloroquina.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta quarta-feira, 8 de abril de 2020:

O número de casos confirmados de covid-19 no Brasil saiu de 13.717 para 15.927, conforme os dados oficiais Foram 2.210 novos casos notificados nas últimas 24 horas. As mortes provocadas pelo novo coronavírus no país saltaram de 667 para 800, e a taxa de letalidade está em 5%.

Quatro das maiores comunidades do Rio já tiveram pelo menos seis mortes confirmadas por covid-19. Rocinha, Manguinhos, Maré e Vigário Geral somam 23 casos registrados da doença. Por enquanto, a grande maioria dos 1.449 casos da doença no município esta concentrada nos bairros mais ricos, na zona sul e na zona oeste.

Com pressa por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, o governo prepara uma “operação de guerra” para trazer, de forma mais rápida, as 240 milhões de máscaras que o Ministério da Saúde está comprando na China. De acordo com fontes do governo, seriam necessárias de 15 a 20 aeronaves distintas para a operação que, em volume, é considerada a maior compra governamental do exterior da história – são quatro mil metros cúbicos e 960 toneladas.

O Brasil realizou cerca de 63 mil testes para diagnóstico de novo coronavírus, segundo dados das redes pública e privada computados pelo Ministério da Saúde. Destes, cerca de 13,7 mil haviam confirmado a doença. O governo trabalha para ampliar a capacidade de testes da covid-19. A ideia é saltar de até 6,7 mil testes diários para cerca de 30 mil exames. No cenário ideal, o ministério quer, em 180 dias, chegar a 3 milhões de exames feitos.

Ao defender um “posicionamento técnico” sobre a adoção da cloroquina no combate ao novo coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma clara defesa política do governo Bolsonaro sobre o assunto. O ministro também rebateu o governador de São Paulo, João Doria, e disse que “não existe ninguém que é o dono da verdade”.

O governo federal confirmou no Diário Oficial da União (DOU) uma nova fase de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Medida Provisória publicada na noite da última terça-feira vai permitir saques de R$ 1.045 por trabalhador. A medida faz parte das ações adotadas para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus no País e foi antecipada pelo Estadão/Broadcast. Os valores poderão ser retirados a partir de 15 de junho e ficarão disponíveis até 31 de dezembro.

Na avaliação da área econômica, os governadores estão tentando usar a narrativa da calamidade para “pagar” os desgovernos passados com a janela aberta para expansão dos gastos como resposta à crise da covid-19. O texto deverá ser votado no lugar do chamado Plano Mansueto – proposta de ajuste fiscal aos entes federados em dificuldade financeira, mas que possui também medidas de médio e longo prazos.

O governo federal publicou nesta quinta-feira, 8, uma medida provisória que dispensa empresas de turismo e cultura de fazer o reembolso imediato de serviços cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a MP, em vez de devolver o dinheiro, a empresa poderá optar por: remarcar os serviços, as reservas ou os eventos cancelados; disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços das mesmas empresas, ou firmar outro acordo com o consumidor.

O Reino Unido registrou um aumento de 938 mortes por conta da covid-19, nesta quarta-feira, 8, subindo para um total de 7.097 vítimas, estabelecendo um novo recorde negativo diário de óbitos pelo segundo dia consecutivo.

O senador Bernie Sanders anunciou nesta quarta-feira, 8, que desistiu da corrida presidencial dos Estados Unidos, abrindo o caminho para o ex-vice-presidente Joe Biden disputar a e eleição de novembro contra Donald Trump. Com cerca de 300 delegados a menos do que Biden, o senador por Vermont anunciou que sua campanha não terminaria bem sucedida e, em um momento de crise como o atual, não viu sentido em continuar.