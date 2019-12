Notícias do dia: Marcelo Odebrecht demitido, acordo do Brexit e a colisão de navios Desaprovação de Bolsonaro, fim da taxação do aço, brigadistas de Alter do Chão, soltura de hacker, ataque em São Paulo, morte da 'Dona Catifunda' e a colisão de navios no México também foram assuntos desta sexta-feira