Notícias do dia: Marco Aurélio x Toffoli, homenagem a Paulo Freire e Flamengo no Mundial Planalto sem jornais e revistas, mandato de deputados do PSL, bônus natalino da Alesp, crise na saúde do Rio, investigação contra filho de Lula, economia argentina e vitória do Flamengo no Mundial também foram assuntos desta terça-feira