Notícias do dia: Mega-Sena do PT, hackers, Bezerra, Vale, ameaça do Irã e Itaquerão no Serasa Criação de fundo para Amazônia, queda do risco Brasil, aluno que esfaqueou professor em São Paulo e exposição com heróis e vilões feitos de lego também foram assuntos desta quinta-feira, 19