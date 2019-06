Notícias do dia: Merkel, G-20, avaliação de Bolsonaro, Uberaba, Fernandinho Guarabu, jogo do Brasil

SÃO PAULO - A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) caiu, enquanto a reprovação subiu, mostra pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira, 27, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Bolsonaro está em Osaka, no Japão, para o encontro do G-20 e rebateu a chanceler alemã, Angela Merkel, que havia feito críticas sobre a preservação ambiental no Brasil. Antes de embarcar para Osaka, Merkel voltou a sofrer com um tremor nas mãos e nas pernas durante evento em Berlim. Uma operação da Polícia Federal prendeu dois homens ligados ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro (PSL). Um tuíte do ministro da Educação, Abraham Weintraub, provocou polêmica. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a liberação de R$ 100 bilhões em compulsórios para estimular o crédito. Por sua vez, o ex-ministro da Secretaria de Governo general Carlos Alberto Santos Cruz mostrou sua insatisfação com a "ala ideológica" do Planalto. Na área da segurança pública, a ação de uma quadrilha especializada em roubo a bancos provocou pânico em Uberaba, no Triângulo Mineiro; e Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, considerado o chefe do tráfico do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, foi morto por policiais militares. E, mundo dos esportes, o atacante Richarlison foi diagnosticado com caxumba e cortado da seleção brasileira, antes do jogo contra o Paraguai pela Copa América, na Arena do Grêmio.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

