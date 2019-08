Notícias do dia: Minha Casa, PIB, dólar a R$ 4,17, Bolsonaro elogia Moro e o melhor da UEFA Chefe interino da PGR, a falta de recursos nos ministérios, delação que liga Metrô-SP ao PSDB, hominídeo de 3,8 milhões de anos, Bienal do Livro do Rio e o melhor jogador da Europa também foram assuntos desta quinta-feira, 29 de agosto