Notícias do dia: morte de neto de Lula por meningite, carnaval, Safra mais rico que Lemann

SÃO PAULO - O menino Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva morreu nesta sexta-feira, 1º, vítima de meningite meningocócica. Os desfiles das escolas de samba de São Paulo começam no Anhembi. No Rio de Janeiro, o sambódromo foi liberado pelos bombeiros. No mundo dos bilionários, o posto de homem mais rico do Brasil tem um novo dono.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta sexta:

Juíza autoriza Lula no velório do neto de 7 anos

A juíza Carolina Llebos, da 12ª Vara Federal, autorizou que o ex-presidente Lula compareça ao velório do neto. Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, filho de Sandro Luis Lula da Silva, um dos três filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morreu vítima de meningite meningocócica. Após o pedido da defesa, o processo em que corre a Execução Penal de Lula entrou em sigilo.

Causa da morte de neto de Lula, meningite meningocócica é a mais comum no País

A notícia do falecimento de Arthur Araújo Lula da Silva voltou a atenção para uma doença silenciosa e agressiva, que pode ser evitada através da vacinação. Causada por vírus, bactérias ou outros agentes infecciosos, a meningite é uma doença grave que pode deixar sequelas, como danos neurológicos, e até levar à morte. Entenda a meningite meningocócica.

Queiroz diz a MP que ‘gerenciava’ salários

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Fabrício Queiroz afirmou ao Ministério Público que fazia o "gerenciamento financeiro" de valores recebidos pelos demais servidores do gabinete. Em defesa apresentada por escrito, ele negou que tenha se apropriado desses valores, que, pela sua versão, eram usados posteriormente para ampliar a rede de "colaboradores" que atuavam junto à base eleitoral do parlamentar fluminense.

Desembargador suspende análise de materiais apreendidos com advogado de Adélio Bispo, esfaqueador de Bolsonaro

O desembargador Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), suspendeu a apuração da Polícia Federal em que foi autorizada a busca e apreensão contra o advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, coordenador da defesa de Adélio Bispo, responsável pelo atentado cometido contra presidente Jair Bolsonaro (PSL), em setembro do ano passado.

Bombeiros emitem laudo favorável a desfiles no sambódromo do Rio

A menos de dez horas para a abertura do carnaval no sambódromo do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros concluiu uma inspeção de emergência na passarela do samba e liberou a realização da festa. A vistoria, que durou aproximadamente três horas, foi feita a pedido da Justiça e tinha por objetivo principal checar os equipamentos de segurança contra incêndio.

Carnaval 2019 em SP: os horários dos desfiles de cada escola de samba

O desfile das escolas de samba de São Paulo começa nesta sexta e se estende pela madrugada de sábado, 2. No mesmo dia, à noite, o segundo grupo se apresenta até o início da manhã de domingo, 3. A festa de carnaval será realizada no sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. Veja os horários dos desfiles de cada agremiação.

Chanceler brasileiro admite que ainda não há perspectiva de mudança na Venezuela

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil continuará a não interferir nas negociações que a Venezuela realiza com os diversos atores internos ou com outros países. Ele disse também que o governo brasileiro ainda não tem um canal de diálogo com o regime de Nicolás Maduro, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha dito que pode conversar com ele.

‘O réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros’, diz juíza

"O réu não possui estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros." A frase é da juíza Lissandra Reis Ceccon, da 5ª Vara Criminal de Campinas, no interior de São Paulo, em sentença na qual condenou um homem "de pele, olhos e cabelos claros" a 30 anos de prisão pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Brasileira é presa nos EUA após arrancar boné pró-Trump de americano e pode ser deportada

Uma brasileira foi presa por arrancar um boné pró-Trump da cabeça de um homem no Estado americano de Massachusetts e, agora, corre o risco de ser deportada. Há duas semanas, Rosiane Santos, de 41 anos, foi filmada tirando de um americano o boné que ele usava com a frase "Make America Great Again" ("Faça a América Grande de Novo"), slogan usado por Donald Trump em sua campanha eleitoral de 2016, em um restaurante mexicano.

Lemann perde o posto de brasileiro mais rico para o banqueiro Joseph Safra

O empresário Jorge Paulo Lemann perdeu o posto de homem mais rico do Brasil. Na nova lista da revista Forbes, o banqueiro Joseph Safra assumiu o primeiro lugar com uma fortuna estimada em US$ 25,2 bilhões.

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.