Notícias do dia: mortes na Muzema, Bolsonaro, Petrobrás, Odebrecht e Dias Toffoli, 'Star Wars'

SÃO PAULO - O desabamento de prédios residenciais na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou três mortos nesta sexta-feira, 12. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se pronunciou sobre o assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos. Bolsonaro admitiu que interveio na Petrobrás para suspender o reajuste do preço do diesel. Já o empresário Marcelo Odebrecht encaminhou à Polícia Federal explicações sobre codinomes usados por sua empreiteira. Em Los Angeles, o cortejo fúnebre do rapper Nipsey Hussle terminou em confusão. O humorista Danilo Gentili foi condenado pela segunda vez na mesma semana. No cinema, foi divulgado o primeiro teaser do novo filme de Star Wars. No mundo dos esportes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio da quarta fase da Copa do Brasil e Neymar publicou foto ao lado de Gabriel Medina e Isabella Arantes.

