Notícias do dia: mortes no Rio, mais confusão na CCJ, posse no MEC, Bendine solto, eleição em Israel

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde a noite desta segunda-feira, 8, provocaram 10 mortes na cidade. Também na capital fluminense, a audiência de custódia dos militares investigados pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, será realizada nesta quarta-feira, 10. Em Brasília, houve confusão durante a sessão de leitura do parecer do projeto de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) soltou o ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine. Já na área de educação, o novo ministro, Abraham Weintraub, tomou posse e o grupo militar da pasta alterou o decreto da alfabetização. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Mário Vilalva, foi o segundo demitido do cargo no governo Jair Bolsonaro (PSL). Esta terça-feira, 9, foi dia de eleição em Israel.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.