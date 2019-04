Notícias do dia: mortos em Guararema, Temer réu pela 4ª vez, Moro no Twitter, Britney internada

SÃO PAULO - Onze suspeitos foram mortos pela polícia durante um assalto a duas agências bancárias em Guararema, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 4. O ex-presidente Michel Temer (MDB) se tornou réu pela quarta vez. Em Brasília, um dos principais assessores do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, foi demitido. O líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Waldir (GO), reconheceu que articulação do governo não foi adequada, o que prejudicou o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Já o ministro Sergio Moro, da titular da Justiça e Segurança Pública, estreou no Twitter. Em São Paulo, tudo pronto para o festival Lollapalooza Brasil 2019. No mundo dos artistas, a cantora pop Britney Spears foi internada.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

