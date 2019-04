Notícias do dia: Mourão x Olavo, 24ª morte na Muzema, herdeiros de bilionário mortos no Sri Lanka

SÃO PAULO - Esta segunda-feira, 22, foi marcada pela troca de farpas entre o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) e o escritor Olavo de Carvalho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que os deputados terão acesso aos dados detalhados usados na formulação do projeto de reforma da Previdência na quinta-feira, 25. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli falaram sobre o inquérito que investiga ameaças contra a Corte. No Rio de Janeiro, morreu a 24ª vítima do desabamento de dois edifícios residenciais na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade. Já no Sri Lanka, os atentados terroristas mataram três dos quatro filhos do bilionário Anders Holch Povlsen, considerado o homem mais rico da Dinamarca. No futebol, a segunda foi de repercussão do 30º título paulista do Corinthians e o atacante do São Paulo Gonzalo Carneiro foi suspenso por suspeita de uso de doping.

