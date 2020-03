Notícias do dia: MP trabalhista, Bolsa Família e teste positivo de Uip para coronavírus

O Brasil registrou um aumento significativo no número de infectados e de mortos pelo novo coronavírus. Para conter os efeitos na economia, o governo editou uma Medida Provisória (MP) alterando algumas regras trabalhistas. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um pacote para Estados e municípios e disse que vai zerar fila do Bolsa Família. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sugeriu a redução dos salários dos três Poderes

Leia também sobre o teste positivo para a covid-19 de David Uip, o início da campanha de vacinação contra a gripe, os testes aprovados pela Anvisa, o adiamento da Olimpíada de Tóquio e a investigação da 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta segunda-feira, 23 de março de 2020:

Em 24 horas, aumentou em 36% o número de mortes por coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, houve crescimento de 1.546 para 1.891 pessoas testadas com a doença de ontem para hoje, somando 345 novos casos. O índice de letalidade está em 1,8%.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou pelo seu Twitter a revogação do trecho da medida provisória que previa, como combate aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia, a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses sem nenhum tipo de compensação definida ao trabalhador. Após o recuo do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que “estava mal redigido” o trecho.

Leia também: Férias, feriados e teletrabalho: veja o que muda com a MP trabalhista na crise do coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro recorreu novamente ao Twitter para anunciar mais medidas de auxílio aos Estados. Segundo ele, o governo vai ampliar o programa Bolsa Família para contemplar 1,505 milhão de famílias, “praticamente zerando a fila dos requerentes”.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estimou que o enfrentamento à pandemia de coronavírus pode alcançar R$ 400 bilhões e defendeu a ajuda de todo o poder público para bancar as despesas, o que poderá incluir redução de salários de integrantes do Legislativo, Judiciário e Executivo.

Governos estaduais adotaram fortes medidas de restrição para tentar evitar a propagação do novo coronavírus. A suspensão de atividades vai desde as aulas ao comércio, com proibição de eventos públicos e o controle rígido nas fronteiras estaduais. Entre as medidas, os governos estaduais controlam o acesso local a parques, praças e praias. Mas há um esforço para manter serviços essenciais em funcionamento.

Após a confirmação de que o médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, foi infectado pelo coronavírus, o governador João Doria (PSDB) se submeteu ao teste. A equipe do tucano ainda não definiu como será o protocolo do governador no período que aguarda o resultado. Com a confirmação de Uip, o prefeito de São Paulo Bruno Covas também fará teste para o novo coronavírus.

A campanha de vacinação contra a gripe começou voltada aos idosos e profissionais de saúde. Em São Paulo, a campanha de vacinação contra gripe começou com filas demarcadas e apelo por comparecimento. A meta é de imunizar 1,8 milhão de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o Brasil passou a contar, nesta segunda-feira, com um total de 11 testes capazes de detectar a covid-19 aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Somente nesta segunda, a Anvisa aprovou três novos testes.

Leia também: Doria anuncia rede com capacidade para mais 2 mil testes por dia para coronavírus

Os Jogos Olímpicos de Tóquio devem ser o próximo evento esportivo a sofrerem com a pandemia do novo coronavírus. Segundo o jornal americano USA Today, o membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) Dick Pound revelou em entrevista ao veículo que as competições Japão terão o anúncio de adiamento em breve. A solução mais provável é remarcar o evento para 2021.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro liberou as investigações sobre suposto esquema de ‘rachadinhas’ envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão, o Ministério Público Estadual pode retomar as apurações sobre supostos desvios no gabinete do então deputado estadual, na Assembléia Legislativa do Rio (Alerj).