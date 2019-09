Notícias do dia: Novo PGR, Lei de Abuso, greve em SP, Queiroz e proteção da Amazônia Escolas cívico-militares, atuação de Queiroz no gabinete de Flávio Bolsonaro, caso de racismo contra Fernando Holiday, furacão Dorian nos EUA e a apresentação de Mano Menezes no Palmeiras também foram assuntos desta quinta-feira, 5 de setembro