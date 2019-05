Notícias do dia: novo texto da reforma, Bolsonaro e o Brasil 'ingovernável', 'Shallow', Grumpy Cat

SÃO PAULO - Um grupo de deputados do Centrão quer apresentar um novo projeto de reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) compartilhou um texto no WhatsApp de autoria desconhecida que fala sobre a dificuldade de governar o País. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) não acredita que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Fabrício Queiroz seja o "líder da organização criminosa". Já o ex-ministro José Dirceu se entregou e viajou para Curitiba. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem um novo presidente: Alexandre Lopes. Uma estrutura de concreto desabou dentro do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, no Rio. No esporte, o técnico Tite anunciou a lista de 23 convocados para a Copa América 2019 e morreu a lutadora Ashley Massaro, estrela da World Wrestling Entertainment (WWE). Na música, a versão brasileira de Shallow, interpretada por Paula Fernandes e Luan Santana, não agradou aos fãs. E, no mundo dos pets, morreu a gata Tardar Sauce, que ficou conhecida como Grumpy Cat, a "gata rabugenta".

