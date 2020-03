Notícias do dia: 13º caso de coronavírus, Olavo x Regina e Maia ataca fake news

O Brasil registrou novos casos do coronavírus e o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer um pronunciamento para mostra que o governo está preparado para enfrentar a crise. O avanço do vírus voltou a impactar a Bolsa, mas o dólar fechou em leve queda após intervenção do Banco Central.

O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia criticou o uso de fake news de grupos bolsonaristas. O MEC contratou empresa acusada de corrupção. Olavo de Carvalho trocou o apoio pelas críticas a Regina Duarte na Cultura. E os Estados Unidos deportou mais brasileiros ilegais do país.

Leia também sobre a investigação da J&F que liga MDB a Dilma, união estável de Gugu e viúva e o cancelamento de livro de Woody Allen.