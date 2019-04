Notícias do dia: Operação da PF no PSL-MG, Bolsonaro na Agrishow, Temer réu, Caroline Bittencourt

SÃO PAULO - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 29, uma operação para investigar as suspeitas de uso de mulheres em candidaturas-laranja pelo PSL de Minas Gerais nas eleições de 2018. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) participou da feira de tecnologia agrícola Agrishow e pediu ao Banco do Brasil que reduza os juros para o setor do agronegócio. O presidente também quer isentar de punição o produtor rural que atirar contra um invasor de sua propriedade. Já o ex-presidente Michel Temer (MDB) tornou-se réu pelo caso do Decreto dos Portos. Em Washington, o chanceler Ernesto Araújo afirmou que "há muita expectativa" para as manifestações convocadas na Venezuela para 1º de Maio. No litoral paulista, o corpo da modelo Caroline Bittencourt foi encontrado em São Sebastião. Em Lisboa, cartazes xenófobos ameaçam estudantes brasileiros. E o prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) termina nesta terça-feira, 30.

