Notícias do dia: pacote anticoronavírus, Janaina x Bolsonaro e CPMI das Fake News

A pandemia de coronavírus continua causando pânico no mundo e impactando os mercados. A Bolsa registrou o quinto "circuit breaker" e encerrou o dia com queda de quase 14%. Sem freio, o dólar fechou em novo recorde, acima dos R$ 5.

Com o objetivo de reduzir os impactos econômicos, o ministro Paulo Guedes anunciou medidas emergenciais no valor de R$ 147,3 bilhões. E o secretário de Guedes, que encontrou com o presidente Jair Bolsonaro nos EUA, Marcos Troyjo também testou positivo para coronavírus. Ele é o 13º da viagem infectado pela covid-19.

Leia também sobre o alerta da OMS, críticas de Janaina Paschoal a Bolsonaro, o aumento da procura por álcool em gel, CPMI das Fake News, teste de Jorge Jesus e premiados do Framboesa de Ouro.

O ministro da Economia Paulo Guedes anunciou novas medidas para reduzir os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Segundo o governo, serão empregados R$ 147,3 bilhões em medidas emergenciais para socorrer setores da economia e grupos de cidadãos mais vulneráveis, além de evitar a alta do desemprego. Desse valor, R$ 83,4 bilhões devem ser destinados à população mais pobre e mais idosa.

O Ministério da Saúde informou que há no País 234 pacientes confirmados para a doença. Diante do cenário do avanço da doença, no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel decidiu decretar estado de emergência. Ele também disse que os governadores decidiram, em conjunto, pedir R$ 50 bilhões à União para os Estados conseguirem lidar com o problema.

Leia também: Governo libera mais de R$ 424 milhões a Estados para ações de saúde

A Bolsa de Valores de São Paulo passou pelo quinto "circuit breaker" e o Ibovespa fechou em queda de 13,92%, aos 71.168,05 pontos. O Banco Central não realizou nenhuma intervenção no mercado de câmbio e o dólar fechou em R$ 5,0523, novo recorde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu que os países com casos do novo coronavírus isolem os infectados para prevenir o avanço da pandemia, destacando que ainda não há evidências claras sobre como o coronavírus se manifesta em crianças, mas que já houve mortes.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, 72 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Andrade integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, na semana passada. Com a confirmação do caso, já são 12 o número de pessoas que foram na viagem e contraíram a Covid-19.

A deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL), que já chegou a ser cotada para ser vice de do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, disse nesta segunda-feira, dia 16, ter se arrependido de votar nele. A declaração foi feita durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) quer apontar quem financia a propagação de mensagens ofensivas e informações distorcidas contra políticos nas redes sociais. “Tem gente gastando pesado”, disse ele ao Estado.

Leia também: Miguel Reale defende que junta médica avalie sanidade mental de Bolsonaro

A produção da Companhia Nacional do Álcool (CNA), maior fabricante brasileira de álcool em gel, vai saltar de 120 mil frascos de 400 gramas por mês, antes da epidemia de coronavírus, para mais de 6 milhões em março, segundo estimativa da empresa. Para atender a nova demanda, a força de trabalho foi ampliada em cerca de 50% e a produção passou a ser ininterrupta.

O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, deu positivo para o teste de coronavírus. O anúncio foi feito pelo site oficial do clube carioca. Segundo o comunicado, o resultado foi positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova será feita ainda nesta terça. O "mister", de 65 anos, está sendo acompanhado pelo departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável.

O "prêmio" que elege os piores do ano no cinema de Hollywood, anunciou nesta segunda-feira, 16, os escolhidos da sua edição 2020. Cats, de Tom Hooper, foi o maior "atingido": foram seis estatuetas, incluindo pior filme e pior diretor.