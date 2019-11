Notícias do dia: pacote de reformas, prisão de Dilma negada e a final da Libertadores

O governo entregou ao Congresso Nacional um pacote de reformas para mudar a gestão das contas públicas. Entre as medidas, está o fim de municípios com até 5 mil habitantes e a proibição de novos concursos públicos. Com a PEC emergencial, o salário mínimo ficará dois anos sem reajuste acima da inflação. O governo deve lançar ainda um modelo de contratação com uma multa do FGTS menor. E o ministro Edson Fachin negou o pedido da PF de prender a ex-presidente Dilma Roussef e outros políticos investigados na “compra e venda” de apoio nas eleições de 2014.

