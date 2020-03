Notícias do dia: pandemia de coronavírus, pânico na Bolsa, BPC e teto de gastos

A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do novo coronavírus. No Brasil, o número de casos subiu de 37 para 68. A tensão invadiu os mercados, a Bolsa brasileira fechou em queda de 7,6% e o dólar atingiu o valor de R$ 4,72.

O Congresso derrubou o veto de Bolsonaro e ampliou o pagamento do BPC, o que deve inviabilizar o teto de gastos. E o pacote que garante R$ 15 bilhões em emendas parlamentares avançou na Comissão Mista de Orçamento.

Leia também sobre a suspensão de investigação contra Flávio Bolsonaro, Ronaldinho na prisão, a condenação de Harvey Weinstein, recifes artificiais e o ataque à base americana no Iraque.

A Organização Mundial da Saúde declarou que a rápida expansão do novo coronavírus pelo mundo já se configura como uma pandemia. Nas duas últimas semanas, o número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou.

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 68, depois da atualização do Ministério da Saúde e dos 16 novos casos confirmados pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O ministério monitora 907 casos suspeitos e já descartou 935 análises que deram negativo para a Covid-19.

A aversão ao risco deu o tom dos negócios na tarde desta quarta-feira. Após acionar o mecanismo de circuit breaker as negociações na Bolsa brasileira foram retomadas e o índice chegou a atingir queda superior a 12%. A Bolsa reduziu as perdas na última hora de negociações e o Ibovespa fechou em queda de 7,64%, aos 85.171,13. A moeda americana fechou o dia com valorização de 1,62%, aos R$ 4,7226.

O secretário do Tesouro do Ministério da Economia, Mansueto Almeida, disse que a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o BPC (Benefício de Prestação Continuada) na prática inviabiliza que se cumpra o teto de gastos constitucional já em 2021.

Em meio a uma tensão entre Planalto e Congresso, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou três propostas enviadas pelo governo que garantem o controle sobre uma fatia de R$ 15 bilhões a R$ 17,5 bilhões em emendas parlamentares ao relator-geral do Orçamento e a comissões da Câmara e do Senado.

A desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, suspendeu as investigações sobre suposto esquema de ‘rachadinhas’ envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A decisão é liminar e deverá vigorar até decisão colegiada.

Ronaldinho Gaúcho tem se recusado a comer a mesma refeição que é servida aos outros detentos de presídio no Paraguai. O ex-jogador e o seu irmão, Assis, só se alimentam com a comida comprada em restaurantes e levada pelos seus advogados. Os irmãos dividem uma cela equipada com televisão e ventilador. O banheiro, no entanto, é comunitário e os brasileiros o dividem com outros detentos.

Ex-produtor de cinema e ex-magnata de Hollywood, Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira, 11, em um tribunal de Nova York, em sessão que contou com a presença de Weinstein. Ele podia pegar entre 5 e 29 anos de prisão.

O coronel Homero de Giorge Cerqueira, que preside o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), enviou um ofício ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) para informar que “não se opõe” ao plano do governo de espalhar dezenas de recifes artificiais no litoral brasileiro, boa parte deles em áreas de preservação ambiental.

Ao menos dez foguetes atingiram Camp Taji, uma base do exército iraquiano que abriga tropas americanas, no 22º ataque contra alvos americanos no país desde o final de outubro. Embora inicialmente o exército iraquiano tenha afirmado que o ataque não causou vítimas ou danos, um oficial americano afirmou que ao menos três pessoas morreram.